Gübre ihracatı kayda bağlandı

Yurt içinde ithalata bağımlılık ve yüksek kur, yurt dışında da enerji krizi gübre fiyatlarını son bir yılda yüzde 157 artırmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gübre ihracatı, gübre çeşitleri itibarıyla kapsamı genişletilerek ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Sozcu.com.tr

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Gübre ihracatı, gübre çeşitleri itibarıyla kapsamı genişletilerek ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğin ekinde yer alan listede değişiklikler yapan tebliğle, daha önce ihracı kayda bağlı mallar listesinin 49. ve 51. sırasında yer alan DAP ve NPK gübreleri listeden kaldırıldı.

Ancak gümrük tarife istatistik pozisyonunda 3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 GTİP numaralarıyla yer alan gübre çeşitlerinin ihracatı, daha önce listede bulunan DAP ve NPK gübrelerini de kapsayacak şekilde genişletilerek kayda bağlandı.

BİR YILDA YÜZDE 157 ZAMLANMIŞTI

Doğalgaz gübre üretimindeki ham maddelerden biri olduğu için, dünyada yaşanan enerji krizi gübrenin tonunu geçtiğimiz günlerde bir gün içinde 500 TL artırmıştı.

Yurt içinde tarımsal girdilerde kura bağımlılık ve yüksek kur nedeniyle gübre fiyatları yıl başından bu yana yüzde 150 artmıştı. Dünyada rekor kıran doğalgaz fiyatları da bu zamları yüzde 200’e yaklaştırdı.

Bunun gıda fiyatlarını yüzde 15 artırması bekleniyor.

KAYDA BAĞLI İHRACAT NEDİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) tanımlamasına göre ihracı kayda bağlı mallar, müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğ ile belirlenir. Kayda Bağlı Mallar listesi kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir.



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