Güvenmiyoruz

Ipsos araştırma şirketinin global çapta yaptığı son araştırmaya göre dünyada tüketici güveninin en düşük olduğu ülke Türkiye. Ocak ayında tamamlanan araştırmada global tüketici güveni ortalama 43.3 puan iken Türkiye 31.7 ile sıralamanın en altındaki ülke. Ocak 2020'den bu yana Türkiye'de tüketicinin güveni 2.3 puan azalmış. Araştırmada Türkiye'de tüketici güveninin geçtiğimiz mart ayından beri 35 puanın üzerine çıkmadığı vurgulanıyor.

Ipsos araştırması 24 ülkede toplam 17 bin 500 kişi ile yapılıyor. Araştırma sonuçlarına göre tüketici güveninin 100 üzerinden 50'yi aştığı 7 ülke var: Çin (74.1), Suudi Arabistan (62.8), İsveç (54.5), Hindistan (53.6), Avustralya (52.7), Almanya (50.3) ve ABD (50.2). 35 puanın altında ise sadece 4 ülke bulunuyor: Rusya (34.9), Güney Afrika (33.9), İspanya (33.5) ve en sonda ise Türkiye (31.7).

UMUTLAR AZALIYOR

Global Ipsos araştırmasında önümüzdeki dönemde finansal durumun daha iyi olmasının beklenip beklenmediği de sorulmuş. Global ortalamada 13.1 puan iyileşme olurken, Türkiye'de finansal durumda iyileşme umudu olanlarda 3 puan azalma var.

Araştırmada en dikkat çekici verilerden biri ise 6 ay öncesine göre ev içi tüketim ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha rahat olup olunmadığı sorusunda ortaya çıkmış. Türkiye'de bu endeks -67.7'ye kadar gerilemiş durumda.

İŞ KAYGISI ARTIYOR

Bir diğer çarpıcı veri ise işini kaybetme beklentisi. Türkiye'de ‘6 ay öncesine göre işini kaybetmeyeceğinize dair daha güvenli misiniz' sorusuna verilen cevapların oluşturduğu endeks -54 seviyesine gerilemiş durumda. Bu paralelde tüketicilerin ev, araba gibi büyük bir alışveriş yapmaya dair kendilerini güvende hissetme durumu da büyük bir erozyona uğramış durumda. Global ortalamada büyük bir alım yapmaya dair kendini güvende hissetme endeksi – 40.5 iken Türkiye için bu endeks -63.9 seviyesinde.

TÜRKİYE TÜM ORTALAMALARIN GERİSİNDE

Pandemi ile tüm dünyada tüketici güveni erozyona uğradı. Ancak Ipsos araştırmasına göre Türkiye'deki güven kaybı tüm ortalamaların da üzerinde. Örneğin gelecekte yatırım yapabileceğine dair daha güvenli olanların endeksinde, ortalama -37 iken Türkiye -60.3 seviyesinde. Daha güçlü bir ekonomi beklentisinde global ortalama -0.4 iken Türkiye -13.5'te.