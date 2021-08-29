Hakları gasp edilen aile hekimleri isyanda

Aile hekimleri önceki gün İstanbul’da yaptıkları eylemde, ceza yönetmeliğinin bir an önce geri çekilmesini istediler.

Deniz AYHAN

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Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre bir aile hekimi 5 nöbete katılmazsa, mazeretli dahi olsa iş akdi feshedilecek. 150 ceza puanına ulaştıklarında ise işten el çektirilebilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, aile hekimlerinin haklarının gasp edildiğini savunarak, “Yönetmelik, hak ihlaller zincirinin göstergesidir. Aile hekimlerinin anayasal güvence altındaki haklarına kelepçe vuruluyor. Derhal yürürlükten kaldırılması ve iptal edilmesi zorunluluktur” dedi.

Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin sağlık müdürlerinin takdiriyle işten çıkarılabileceğini belirten Karaca, “Aile hekimleri 500 ceza puanına ulaştıklarında aile hekimlerine işten el çektirilebilirken, bu yönetmelikle 150 puanı geçtiklerinde sağlık müdürlüklerine takdir hakkı tanınıyor. 150 puanı geçmiş ise sağlık müdürü yetkisiyle aile hekimi çalışma hakkından yoksun bırakılıp, işsiz kalabilecek. Aile hekimleri, ifade özgürlüğünün de ellerinden alınıyor” açıklaması yaptı.