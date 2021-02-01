Halk borç batağında geçinemiyor

Geçim sıkıntısı, ekonomik kriz ve işsizlik anketlere de yansıdı. ADA Araştırma'nın ocak ayına ilişkin yaptığı anket, ekonomiye ilişkin kaygı verici sonuçlar ortaya koydu. Toplumun yüzde 64'ü borçlu olduğunu ve yüzde 90'ı da borcunu ödemekte zorlandığını bildirdi.

ADA Araştırma'nın ocak ayı gündemine ilişkin ekonomi sorularına verilen cevaplar, halkın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları ortaya koydu. 26 ilde 3 bin 245 kişiyle yapılan ankette “Covid-19 salgını iş hayatınızı nasıl etkiledi” sorusuna ankete katılanların yüzde 35.7'si ‘Herhangi bir işte çalışmıyorum' cevabını verdi. Yüzde 25'lik kesim işe gitmeye devam ettiğini, yüzde 16.2'si ise ‘işsiz kaldım' derken, yüzde 10.3'lük bölüm ise ‘maaşım düşürüldü' yanıtını verdi.

YÜZDE 62'Sİ KÖTÜLEŞTİ

Yine ankete göre hükümetin dış politikası (yüzde 50), pandemi ile mücadelesi (yüzde 58) başarılı bulunmasına rağmen ekonomi politikası büyük bölüm tarafından başarısız görülüyor. Sadece yüzde 29'luk kesim ‘başarılı' derken, halkın yüzde 65'i ekonomi politikasını başarısız görüyor. “Son bir yılda sizin/ailenizin geçim şartları ne yönde değişti” sorusuna yüzde 62.8'lik kesim ‘kötüleşti', yüzde 28 ‘aynı kaldı‘ ve yüzde 9 ise ‘iyileşti' cevabını verdi.

Türkiye'nin en önemli sorunu konusunda ilk 3 sırada ise ekonomi, işsizlik ve sağlık yer aldı. Ankete katılanların yüzde 28.9'u Türkiye'nin en önelim sorunu ekonomi, yüzde 16.8'i işsizlik, yüzde 7.8'si sağlık-pandemi şeklinde cevapladı.

VATANDAŞ BORCUNU ÖDEYEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 64'ü ‘borcum var' derken, yüzde 36'sı ise borcu olmadığını bildirdi. “Borcu ödemekte zorluk çekiyor musunuz” sorusuna yüzde 64'ü ‘çok zorluk çekiyorum' ve yüzde 25'i de ‘az zorluk çekiyorum' derken, yüzde 10'luk kesim zorluk çekmediğini kaydetti.

“Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı” sorusuna ise yüzde 47.7 ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem' cevabını verirken, mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemine ise yüzde 39.8'lik kesimden destek geldi.

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