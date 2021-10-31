“Halk ekonomik gidişatı artık daha iyi algılıyor”

TÜİK'in ekonomik durum beklentisi anketi ekimde tüketici güven endeksi (TGE) ile birlikte sert şekilde düştü. Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, çıkan sonucu "Halk ekonomik gidişatı artık hiç olmadığı kadar iyi algılıyor. Halkın kendi ekonomik algısı var” şeklinde yorumladı.

Nuray TARHAN

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gerçekleştirdiği genel ekonomik durum beklentisi anketi ekim ayında tüketici güven endeksi (TGE) ile birlikte hareket ederek sert şekilde düştü. Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, bu durumu “Anlaşılıyor ki TGE tamamen halkın gelecekte genel ekonomik durumuna ilişkin beklentisine bağlı. Halk ekonomik gidişatı artık hiç olmadığı kadar iyi algılıyor. Halkın kendi ekonomik algısı var” şeklinde yorumladı.

3 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

TGE'nin son 3 yılın en düşük değerini aldığı ekimde yüzde 3.6 azalarak 76.8 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Bu verilerden beklentilerin karşılanamadığı, özellikle hane halkının hem kendi refahları hem de fiyatların değişimine ilişkin kötümserlik içinde olduğu anlaşılıyor. Ocakta geleceğe yönelik ekonomik durum beklentisi karamsar olsa da TGE bu alt endeksten daha yüksekti. Ancak o günden bu yana hızla düşmeye başladı” dedi.

Ekonominin nabzını tutuyor

Ekonominin nabzını tutan önemli bir gösterge olan TGE ile genel ekonomik durum beklentisi arasında son aylarda önemli bir ilişki olduğunu vurgulayan Yılmaz, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi alt endeksinin eylülde 79 iken, ekimde yüzde 4.4 oranında azalarak 75.6'ya gerilediğini söyledi.