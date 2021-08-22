Halkın % 83’ü çocuklarımıza kalacak çevreye dair endişeli

Doğal zenginliklerini korumakta zorlanan ülkemizde halk geleceğe dair endişeli. Ipsos'un global araştırması, çevreye dair endişenin Türkiye'de G20 ortalamasının çok üzerinde olduğunu ortaya koydu.

ÖZLEM ERMIŞ BEYHAN

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Yangınlar ve seller, Türkiye'nin küresel ısınmanın etkileri ile yüzleşmeye başlarken çok hazırlıksız olduğunu ortaya koyarken, vatandaşın çevreye dair endişesi de hızla artıyor. Yapılan son global araştırma G20 ülkeleri arasında çevreye dair en fazla endişe duyanların Türkiye'de yaşayanlar olduğunu ortaya koydu. Türkiye'den katılımcılar, ülkemizin bugün en önemli problemlerden biri olan işsizliğin azaltılmasına yol açacak olsa bile çevreye zarar verecek yatırımları onaylamıyor.

Global Commons Alliance (GCA) için Ipsos Mori tarafından yapılan araştırmaya göre global olarak insanların yüzde 73'ü insan davranışlarının çevreyi felakete sürüklediğini belirtirken Türkiye'de bu oran yüzde 83. Türkiye, “çevreye dair çok endişeliyim” diyenlerin oranında yüzde 79 ile tüm ülkeleri geride bırakıyor. Bu oran G20 ortalamasında yüzde 58. “Çocuklarımıza bırakacağımız çevreye dair aşırı-çok endişeliyim” diyenlerin oranı da en yüksek Türkiye'de: % 83.

BEDELİ DOĞA OLAMAZ

Araştırma, Türkiye'de vatandaşların istihdam yaratmak için doğanın tahrip edilmesine razı olmadığını net biçimde ortaya koyuyor. “Hükümet çevreye zarar verecek de olsa, yeni iş alanları yaratmak için yatırımlara imza atmalı” cümlesine katılanların oranı Türkiye'de sadece yüzde 19. Türkiye bu oranla, tüm G20 ülkeleri içinde hükümetinin bedeli doğaya zarar vermek olan yatırımlar yapmasına en fazla karşı olan ülke konumunda. Söz konusu önermeye kesinlikle karşı olanların oranı Türkiye'de yüzde 67. Yüzde 12 ise ne karşıyım ne de destekliyorum diyor. Yüzde 2 ise yanıt vermiyor.

Araştırmaya göre Türkiye'de insanlar yüzde 89 gibi çok yüksek bir oranla çevreyi korumak için daha fazlasını yapmaya istekli. Vatandaşlarımızın yüzde 72'si doğayı korumanın bir bedeli olduğunun farkında. Ancak Türkiye'deki insanların sadece yüzde 15'i gelecek 10 yılın küresel ısınmayı önlemek için çok kritik bir dönem olduğunun farkında.

BÜYÜME YETERLİ DEĞİL DAHA FAZLASI GEREK

Araştırmada çok dikkat çekici bir veri ise halkların ekonomik büyümenin niteliğine dair tercihleri ile ilgili. Ipsos araştırmasında, “Ülkenizdeki ekonomik büyüme insanların sağlığı ve refahına mı odaklanmalı yoksa kar ve zenginliğin artmasına mı?” diye soruldu. Türkiye, yüzde 85 ile insanların sağlığı ve refahına odaklanılması gerektiğinin en çok belirtildiği ülkelerden biri.

İnsanlar, doğanın artık saldırıya karşılık vermeye başladığını düşünüyor

G20 ülkelerindeki vatandaşların yarısından fazlası (%59) doğanın şimdiden gelecekte insanların ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde hasar gördüğünü düşünüyor. Türkiye yüzde 81 ile en umutsuz ülke. Rapora göre katılımcılar doğanın artık “insanların saldırısına karşılık vermeye başladığını” düşünüyor. Araştırmada Birleşmiş Milletler ya da benzer bir uluslararası organizasyona çevreyi korumak için daha fazla güç verilip verilmemesi gerektiği de sorulmuş. Hindistan ve Türkiye'den katılımcılar burada yüzde 76 ile en fazla onayı verenler olurken ABD yüzde 49 ile sonda yer aldı.