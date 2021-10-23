Hamsi avı azaldı fiyatlar iki katına çıktı

Eylül ayı sonunda hava koşulları nedeniyle bazı illerde kilosu 40 liraya kadar hamsinin 10 TL'ye kadar düşmesi kısa sürdü. Az miktarda avlanma hamsinin kilosunu bir haftada iki katına çıkardı. Balıkçılar ise bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşın balığa olan talebinin az olduğunu söylüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon’da geçen hafta 10TL’ye gerileyen hamsinin kilosu, az miktarda avlanılınca 20 TL’ye çıktı.

Balık çeşitlerinin arttığı kentte mezgit 50 TL, çinekop ve barbun 40 TL, çupra 50 TL, levreğin kilosu ise 60 TL, palamudun tanesi de 35 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçılar ise, bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle insanların geçen yıllara göre daha az balık aldığını, bu sezon hareketliliğin düşük olduğunu söyledi.

‘BEKLENEN FİYATA İNEMEDİ’

Balıkçı Aydın Karslı, hamsinin lezzetli ama bol olmadığını belirtip, “Hamsi bu günlerde iyi gidiyor ama fiyatı yüksek. Beklenen fiyata inemedi” dedi.

“Hamsinin fiyatının normalde 10 liradan yukarıya çıkmaması lazım” diyen Karslı, “Hamsi güzel. İri ve lezzetli ama bol değil” diye konuştu.

Esnaf Ahmet Çoğalmış ise, “Şu an tezgâha koyduğumuz hamsi vatandaşın istediği boyutlarda. Hamsi tezgâhta varsa işler daha iyi gidiyor. Ancak şu an piyasanın en iyisi ve Trabzonda avlanan hamsi 20 TL diye konuştu.

‘BU YIL TALEP DÜŞÜK’

Öte yandan, Ordulu balıkçılar denizlerde 1 Eylül’de başlayan avlanma sezonu sonrası çeşitlerin fazla olduğunu ancak artan fiyatların da etkisiyle talebin düşük olduğunu belirtti.

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, talebin düşük olmasından dolayı ellerinden geldiği kadar ucuza satış yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Şu an tezgahlarda hareketlilik yaşanmadığını ve soğuk havalarda satışlarda hareketlilik yaşanacağından umutlu olduklarını kaydeden Ceylan, “Tezgahlarda şuan en çok hamsi talep görüyor. Mezgit ve çinakop satışları da güzel, palamut balığına da talep var ancak istavritin fiyatı 15 lira olmasına rağmen insanlar talep göstermiyor” dedi.

Ordu’da da hamsi 20, palamut tane 35, mezgit 25, deniz levreği 70, çinakop 40, istavrit 15 ve olta mezgidi ise 50 liradan satılıyor. (DHA) (İHA)



İlginizi Çekebilir Yağışlar devam ederse hamsi 10 TL'ye kadar düşer