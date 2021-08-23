Hasat dönemi pahalılık: Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor

Geçen yıl tarlada 35 kuruşa kadar düşen domates fiyatları bu yıl verim düşüklüğü nedeniyle 70 kuruştan satılıyor. Çiftçi ise bu fiyatın artan girdi maliyetlerini karşılamadığını söyleyerek, tarladan çıkan domatesin ilerleyen günlerde en az 75 kuruşa çıkabileceğini söyledi.

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Domateste hasat başladı ama düşen verim ve artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyatlarda artış bekleniyor.

Manisa'da hasadı devam eden salçalık domateslerde verim düşünce tarlada 60 kuruştan 70 kuruşa yükselen domates fiyatlarının ilerleyen günlerde en az 75 kuruşa çıkabileceği belirtildi.

Manisa’da 25 yıldır domates ekimi yapan çiftçi İsa Keskin, “Domates geçen sene 53 kuruştu, bu sene 60. Girdiler yüksek olduğu için bu fiyatlar ucuz. En aşağı 70-75 kuruş olması gerekiyordu fabrikanın ama 60 kuruş yaptı” dedi.

“Bir yanımız sel, bir yanımız kuraklık, bir yanımız yangın… Sadece domates için gerekli elektrik masrafımız, sulama masrafımız dekar başına 250-300 TL”diyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise, “Bu maliyetlerle bu fiyatlar içerisinde para kazanmak çoluk çocuk bakmak çok zor” diye konuştu.

“DOMATES ÜRETMEK ÇOK ZOR HALE GELDİ”

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaklaşık 15 gün önce başlayan domates hasadı sürüyor. Hasat yaklaşık 1.5 ay daha sürecek.

Tarımsal kuraklık, hastalık ve küresel ısınma sonucu geçen yıla göre verimi düşen salçalık domatesler, geçen yıl tarlada 30 kuruşa kadar düşmüştü. Bu yıl önce 53 kuruşa ardından 60 kuruşa çıktı. Bugünden itibaren ise 70 kuruşa satılmaya başlayan domates fiyatlarının, artan girdi maliyetlerinin karşılanabilmesi için en az 75 kuruş olması gerektiği talep edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy'deki bir domates tarlasını ziyaret eden Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, özellikle gübre maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını, bir yılda yüzde 150’yi bulan maliyet artışları yaşandığına dikkat çekti.

“Bu artışlara karşılık, yaptığımız masrafa ‘topla götür, fabrikaya al parayı getir, vatandaşa dağıt’ derken biz sadece taşımacılık yapıyoruz. Bu gidişatla domates üretmek gerçekten çok zor” değerlendirmesinde bulundu.

“ESKİ REKOLTE, ESKİ VERİM YOK”

Geçen yıl domates fiyatları tarlada 35 kuruşa kadar düşmüştü.

Bunun bir nedeninin ekim bolluğu olduğunu anlatan Altındağ, “Fabrikalarda bu malı kaldıramadığı için fiyat düşürmek zorunda kaldılar. Üreticimiz 35 kuruşa kadar zararına mal sattı. Bu sene bu yaşanmıyor. 53 kuruştan başladı şu anda 60 kuruş. Bunun ileriki günlerde daha da yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.

“Eski rekolteler eski verim yok. Ekim geçen seneye göre azaldı” diyen Altındağ, şöyle devam etti:

“İklim şartlarından dolayı masraflarımız arttı verim düştü. Her hafta bu domatesleri ilaçlamadan mahsul alamıyoruz. Hastalıktan baş edemiyoruz. Hava sıcaklıkları, rüzgar bir yandan. 40 derecenin üzerine çıktığında bu tür mahsullerde çiçek döllenmesinde sorun yaşandı. Onun için verim geçen seneye göre az.” (İHA)



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