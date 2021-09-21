Hayaldi gerçek olamadı: İstanbul Millet Bahçesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kapatılan Atatürk Havalimanı’nın arazisi üzerine yapılacağını söylediği millet bahçesi projesi çizimlerde kaldı. 2021 yılında tamamlanacağı belirtilen ancak henüz adım atılmayan projenin görselleri ortaya çıktı.

İsmail ŞAHİN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimler sırasında Atatürk Havalimanı’nın yerine ‘Millet Bahçesi’ yapılacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük üçüncü parkı olacağı ifade edilen ‘İstanbul Millet Bahçesi’ duyurulduğunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılının sonunda projenin tamamlanacağını ifade etmişti.

Ancak, aradan geçen sürede henüz millet bahçesi projesi için bir adım atılmazken, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl toplam 4 milyar lira değerindeki iki pist kırılarak corona virüsü salgını için Atatürk Havalimanı’na Rönesans Grubu tarafından sahra hastanesi inşa edildi.

24 Mayıs 2018’de TRT yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın yerine Millet Bahçesi yapılacak. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun” diye konuşarak projeyi duyurmuştu.

8 milyon 540 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip olan Atatürk Havalimanı atıl vaziyette beklerken SÖZCÜ, planlanan millet bahçesinin görsellerine ulaştı.

Atatürk Havalimanı'nın ‘Millet Bahçesi' olarak tasarlanan projenin tasarım çalışmaları, Emlak Konut GYO himayesinde gerçekleştirilmişti.

Atatürk Havalimanı arazisine ait yeni planda, 2 milyon metrekarelik alan millet bahçesi olarak belirlenmişti.

Plana göre tüm arazinin yüzde 30'u havacılık, yüzde 9'u askeri alan olarak hizmet vermeyi sürdürecekti. Geri kalan 5.2 milyon metrekarelik kısım, rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma alanı gibi fonksiyonlara ayrılmıştı.

25 bin ağaç dikilecek rekreasyon alanında 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlanmıştı.

Rekreasyon alanının, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan kütüphane, derslik, atölyeler, millet kıraathanesi, lokanta, kafeterya ve han gibi yapılarla, külliye konseptinde geleneksel yaşam biçimi yeniden canlandırılacaktı.

Projede 1 milyon 110 metrekare müze, 330 bin metrekare alan ise gençlik merkezi olarak tasarlanmıştı.

Arazideki mevcut hangar yapıları, milli müze kompleksi ve bünyesinde havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor alanları gibi fonksiyonları içeren gençlik merkezine dönüştürülecekti.



TERMİNAL BİNASINA FUAR ALANI

Eski kapalı otopark ve dış hatlar terminaline ait binalar fuar organizasyonlarına uygun şekilde dönüştürülerek kullanılacaktı.

2 milyon metrekarelik millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacaktı. Tüm bu planlara rağmen bir adım atılmazken, projenin akıbeti belirsizliğini koruyor. İstanbul Millet Bahçesi projesinin yapımının ne zaman başlayacağı ve ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.

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