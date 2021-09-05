Hazine arazilerini haraç mezat sattılar

Antalya ve Aydın’da paha biçilmez turizm arazileri, Türk Şeker’in arsaları, EÜAŞ’ın hidroelektrik santrali dahil devletin elindeki birçok varlığın mülkiyeti özel şirketlere geçti

Erdoğan SÜZER

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Paraya sıkışıp kamunun elinde ne var ne yoksa hızla özelleştiren hükümet, daha önce satışa çıkardığı birbirinden değerli arsa, arazi ve hidroelektrik santrallerin satışını da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı kararıyla, Antalya'nın Kemer ile Aydın'ın Didim turistik bölgelerinde bulunan değerli arsalar özel sektöre geçti.

İŞTE ARSA SATIŞLARI

■ Antalya Kemer Mahallesi'ndeki Hazine'ye ait 8 bin 178 metrekarelik taşınmaz için Özelleştirme İdaresi'nin açtığı ihaleye en yüksek teklifi 35.5 milyon lirayla Sirkeci İplik verdi.

■ Antalya Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'ndeki 15 bin 878 metrekarelik kamu taşınmazı için açılan ihaleye en yüksek teklifi 39.6 milyon lirayla Altınova Tuğra İnşaat Enerji Madencilik verdi.

■ Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sümer Holding'e ait her biri bin 500 metrekarelik iki ayrı parseldeki taşınmaz ile biri 3 bin 500, diğeri 5 bin 500 metrekarelik değerli arsalar 25 milyon lira bedelle Özbilek İnşaat ve Turizm'e satıldı. Sümer Holding'in Şanlıurfa'daki 10 bin 786 metrekare arsası da 12.7 milyon liraya Serdar Polat'a satıldı.

■ Mülkiyeti Sümer Holding, TEİAŞ ve EÜAŞ'a ait olan Ankara Gölbaşı Virancık-İmar Mahallesi'ndeki 4 ayrı parseldeki 4 bin 346 metrekarelik arsalar 11 milyon liraya Oruçoğlu Madencilik'e satıldı.

■ Kayseri Kocasinan'da Hazine'ye ait 91 bin 111 metrekare ve 74 bin 63 metrekarelik iki ayrı taşınmazın 75 milyon 500 bin liraya Gross38 Toptan ve Perakende şirketine satışına onay verildi.

■ Ankara'nın Sincan Gökçek Mahallesi'ndeki 50 bin metrekarelik Hazine taşınmazı 97 milyon liraya SY Güneş Enerjisi A.Ş.'ye satıldı. Aynı şirket, yine Gökçek Mahallesi'ndeki 20 bin metrekarelik kamu taşınmazını da 45 milyon liraya aldı.

■ Adana'nın Çukurova'daki 16 bin 582 metrekarelik kamu taşınmazı 19 milyon 865 bin liraya Platex Kimya'ya satıldı.

TÜRKŞEKER'İN ARSALARI GİTTİ HES 22 MİLYON LİRAYA VERİLDİ

Türkşeker'in özelleştirme kapsamındaki Iğdır'ın Baharlı Mahallesi'ndeki bin 689 metrekarelik taşınmazının, ihalede 8 milyon 750 bin lirayla en yüksek teklifi veren Doğucan Fırat Arslantürk'e satışı onaylandı. Edirne'nin Keşan İlçesi İspatcami Mahallesi'ndeki 23 bin 922 metrekarelik taşınmaz da 15.5 milyon liraya Keşan Atılım Ortak Girişim Grubu'na satıldı. Mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait olan Tortum Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkı 222 milyon 710 bin lirayla en yüksek teklifi veren Mila Enerji A.Ş.'ye verildi.