Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyasıyla bir araya geldi

Lütfi Elvan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün öğle saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün öğle saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

YENİ MODEL HAKKINDA BİLGİ

Toplantıda Nebati'nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Ayrıca yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapıldığı da aktarıldı. (İHA)



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