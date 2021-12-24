Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin sözleriyle ilgili CHP’den açıklama: Daha ne desin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, yaşanan döviz düşüşüyle ilgili açıklamasından bir kesit paylaşarak, "Erdoğan'ın sürekli harladığı dövizin ateşi, bakanın tabiriyle 'küçük yatırımcıyı' çarparak son buldu" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlattı. Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

* Küçük yatırımcıya yazık oluyor. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü.

* Bütün altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkede, tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde, aklı başındaki bir finansör Türkiye’de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir.

* Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar.

“DÖVİZİN ATEŞİ KÜÇÜK YATIRIMCIYI ÇARPARAK SON BULDU”

Bakan Nebati’nin konuşmanın video kesitini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Daha ne desin? Emeğini, alın terini, satın alma gücünü korumak için döviz alan vatandaşın nasıl çarpıldığını gayet güzel anlatmış Bakan. Erdoğan'ın sürekli harladığı dövizin ateşi, Bakanın tabiriyle ‘küçük yatırımcıyı’ çarparak son buldu” ifadelerini kullandı.

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