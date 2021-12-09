Hazine ve Maliye Bakanı’ndan asgari ücret ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz" dedi. Bakan Nebati, enflasyon konusunda da açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Bakan Nebati, “Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız” dedi.

Bakan Nebati, enflasyon konusunda “Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, şunları söyledi:

* Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

* 2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25’e düşürüyoruz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

* Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz.

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