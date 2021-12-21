Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den mevduat planı açıklaması

Mevduat planıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında dövize endeksli mevduat uygulaması ve ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“NORMALE DÖNDÜK”

Bakan Nebati, şunları söyledi:

* Hem bir model öne sürüyoruz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız dün biliyorsunuz adeta bir manifesto yayınladı. Ve o andan itibaren de Türkiye’de her şey değişti. Aslında bu değişim, bir normalleşme.

* Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar, aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük. Gerek gerçek kişilerimiz, gerek kurumlarımız, gerek kamu yönetimi, gerek siyasetimiz, gerekse de sizler… Her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz.

“ÖNEMLİ BİR SÜRECE GİRMİŞ OLDUK”

* Bu Türkiye için çok çok önemli. Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk.

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