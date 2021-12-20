Hazine ve Maliye Bakanı’ndan mevduat planıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz' mesajı geldi.

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Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurarak, “Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati, şunları belirtti:

* Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

* Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.

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