Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda iki bakan yardımcısı ve iki genel müdür görevden alındı

Lütfi Elvan’ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati’nin iki yardımcısı değişti. Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı.

Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

BAKANLIKTAN İKİ İSİM DAHA GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevden alındı.

BDDK’YA 3 ATAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya'yı, üyeliğine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan'ı atadı.

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