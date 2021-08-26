Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan IMF açıklaması: Türkiye’ye 6,3 milyar dolar tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF'den gelen 6,3 milyar dolara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, IMF'nin tüm ülkelere para aktardığını, IMF ile Türkiye arasında özel bir anlaşma olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF’den gelen özel çekme haklarına (SDR) ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında IMF’nin 190 ülkeye SDR tahsis ettiğini, Türkiye’nin de 0,98 sermaye payı nedeniyle 6,3 milyar dolarlık para aldığını ve bu tahsisin koşulsuz gerçekleştiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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