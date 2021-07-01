Hazine yabancıdan 1,5 milyar euro borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2027 vadeli 1,5 milyar euroluk tahvil ihracının gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki verildiğini ve 1,5 milyar dolarlık ihraç tutarının 8 Temmuz 2021’de hesaplarına gireceğini açıklayan Hazine, 8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 4,375, getiri oranının ise yüzde 4,50 olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre son ihraçla birlikte 2021 yılında toplam 3,5 milyar dolar ve 1,5 milyar euro tahvil ihracı gerçekleşmiş oldu. 2021 yılında gerçekleşen kira sertifikası ihracı miktarı ise 2,5 milyar dolar.

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