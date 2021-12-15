Hazine’den dövize kaçışı engellemek için adım geliyor

Hazine TL'deki değer kaybından korunmak için döviz birikimini son yıllarda belirgin artıran lokal yatırımcıların TL'ye geçişini teşvik etmek ve dövize yönelimi azaltmayı amaçlayan yeni bir tahvil ihracı üzerinde çalışıyor.

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Reuters’a bilgi veren yetkililer ve bankacılık kaynakları ilgili borçlanma aracının bireysellere dövize endeksli bir gelir sağlayarak bireysellerin spot piyasada fiziki döviz alımları azaltmasını amaçladığına dikkat çekiyor.

İhracın TL olarak yapılması istenirken kupon ödemelerinin ise dövize endeksli olması bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren iki bankacılık kaynağı da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası ile gerçekleştirildiği toplantıda da ilgili tahvil ihracı ile ilgili çalışmayı teyit ettiğini belirtti.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili “DTH’ın seviyesi %60’lara geldi. Hem altın hem döviz cinsi yükümlülükler çok arttı. Şimdi de kurdaki yükselişe bağlı olarak vatandaşların TL’ye yönelmelerinin sağlanması gerekiyor” dedi ve ekledi:

“Sonuçta düzenli olarak Hazine’nin maliyeti artıyor. Şimdi teknik çalışmasına başlanan tahvil ile TL tasarrufa yönelim sağlanabilir.”

Yetkili ihracın sadece “belirli bir amaçla” yapılmak istendiğini de söyledi ve bu amaç ise dövize yönelimi azaltmak olduğunu belirtti.

Üst düzey bir bankacı ihracı “Dövize yönelimin azalması, döviz geliri elde etmek isteyen bireyselin spot piyasa talebinin azaltılmasını ve TL’ye geçişin amaçlanacağını anlıyoruz” dedi.

Bankacı ilgili tahvil ihracına ilişkin çalışmanın Hazine tarafından yapıldığını bilgisinin Nebati tarafından toplantıda telaffuz edildiğini de belirtti ve şöyle devam etti:

“Kurumların borç ödemesi amaçlı döviz talebinin gelmeye devam edeceğini ancak ihraç ile bireysellerin birikim amacıyla spot döviz talebinin azaltılmasının hedefleneceğini anlıyoruz. Dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin yani kurumların alması, yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması buradaki ana amaç olarak görünüyor.”

Hazine son yıllarda döviz cinsi borçlanmanın payının artıyor. Hazine bir çok metininde TL cinsi sabit kuponlu borçlanmaya yönelim hedeflediği açıklasa da değişken faizli ve döviz cinsi borçlanma belirgin bir şekilde artış eğiliminde.

Ekim sonu itibarıyla toplam borç stoku 2.27 trilyon TL tutarında bu tutarın %60’ı yani 1.36 trilyon TL’si döviz cinsi, %40’ı ise TL cinsi.

BDDK verilerine göre ise lokallerin mevduatı içindeki döviz payı da belirgin artış eğiliminde. 3 Aralık itibarıyla bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5.4 trilyon TL bunun 3.44 trilyon TL’si yabancı para 1.95 trilyon TL’si ise TL cinsi. bankacılık sektöründe yabancı para mevduatın sektörün tüm mevduatına oranı %64’e ulaşmış durumda.

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