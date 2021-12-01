Hekimlere ek gösterge zammı Meclis’te kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulnda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

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Doktorlarla ilgili yeni düzenleme TBMM’den geçti. Buna göre bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

AKP grup toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

“Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor.”

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