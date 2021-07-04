Hepimiz açlıktan ölüyoruz ekmeğimizden elinizi çekin

Üreticinin derdine yenileri eklendi. Bu kez izinsiz tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi çiftçiyi isyan ettirdi. Tek geçim kaynaklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren Adıyamanlı ve Malatyalı tütün üreticileri önceki gün eyleme başladı. Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapatarak “Tütünüme dokunma” sloganı atıp iktidara seslerini duyurmaya çalışan üreticilerin eylemi gece de devam etti.

AKP'LİLER BİLE KARARA İSYAN ETTİ

Eylem alanına gelen güvenlik güçleri yolun trafiğe açılmasını istedi. Güvenlik güçleri ile üreticiler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine üreticilerle görüşen Vali Mahmut Çuhadar “Sahipsiz değilsiniz. Çözüm için istişarelerimiz sürüyor” dedi. Adıyaman'da Valilik önünde toplanan üreticilerden biri, “Ben AK Parti encümeniyim. Herkes ekmeğinin peşinde. Elinizi ekmeğimizden çekin, ekmeğimizle oynamayın. Bizler bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. Gelsin bir çare bulsunlar.”

CHP: BU GELECEK MÜCADELESİ

Üreticilerin eylemine destek veren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Tütün mücadelesi gelecek mücadelesidir. Büyük sigara şirketleri memnun olacak diye yüzbinlerce insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. 100 yıldır bu topraklarda dedelerimizin, atalarımızın ürettiği, sattığı tütüne uzanan eli kırarız” dedi.