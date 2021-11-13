Hepsiburada hisselerinde sert düşüş

ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören Hepsiburada hisseleri erimeye devam ediyor. Dün yüzde 36 değer kaybeden hissede, 1 Temmuzdan bu yana kayıp yüzde 70'i aştı. Şirketin gelir beklentisindeki gerileme ve ABD'de açılan dava, değer kaybında etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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E-ticaret platformu Hepsiburada'nın ABD'deki borsa macerasında işler yolunda gitmiyor.

1 Temmuz'da yaklaşık 4 milyar dolar değerlemeyle Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan şirket, gelir beklentisini düşürdüğünü açıklamasının ardından dün büyük kayıp yaşadı.

2021 yılı hasılat beklentisini 28-29 milyar TL seviyesinden 24 milyar TL'ye çeken şirketin hisselerinde dün yüzde 36,7'lik değer kaybı yaşandı.

Şirket, salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla e-ticaret hacmindeki artış hızının düşmesinin ve sektörde artan rekabetin, gelir düşüşünde etkili olduğunu belirtti.

Halka arzda 12 dolar olan hisse fiyatı, dün 3,57 dolara kadar geriledi ve böylece dört buçuk ayda Hepsiburada hisselerindeki değer kaybı yüzde 70'i aştı. Şirketin piyasa değeri de bu dönemde 4 milyar dolardan 1,2 milyar dolara kadar geriledi.

Şirket, halka arzdan 783 milyon dolar gelir elde etmişti.

ABD'DE DAVA AÇILDI

Hepsiburada'nın hisselerindeki sert değer kaybı sonrasında ağustosta ABD'de hukuk büroları harekete geçmiş ve yatırımcılara konunun üzerine gitme çağrıları yapmışlardı.

Halka arz öncesi yapılan sunumlarda ve yatırımcı toplantılarında verilen bilgi ve yapılan yönlendirmelerin gerçek dışı olduğunu öne süren hukuk bürolarının girişimleri sonrasında savcılık da inceleme başlatmıştı.

Yahoo.com'da yer alan habere göre, ABD'de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP adlı hukuk bürosu, D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla faaliyet gösteren Hepsiburada'ya karşı menkul kıymetler grubu davası açıldığı konusunda yatırımcıları bilgilendirdi.

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