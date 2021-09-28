Hileli gıda çok, denetleyen yok: Gıda mühendisi istihdamı vurgusu

Türkiye'de gıda işletmelerine resmi kontrollere giden 7 bin 137 görevliden sadece 1917'si gıda mühendisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, gıda güvenliğinin sağlanması için kamuda gıda mühendisi sayısının artırılması taleplerini yineledi.

Sozcu.com.tr

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Yoğurda jelatin, salama tavuk eti, çaya domuz kanı… Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, hileli gıda üretimi yapan firmalar sürekli artıyor ancak bu firmaları denetleyen, kamuda istihdam edilen yeterli gıda mühendisi yok.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, gıda işletmelerine resmi kontrole giden gıda mühendisi sayısının yetersizliğine dikkat çekerek “Kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam istiyoruz” talebinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’na göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla gıda işletmelerinde toplam 1 milyon 356 bin 643 resmi kontrol gerçekleştirildi. Bu kontrollerde 7 bin 137 kontrol görevlisinin görev aldığı belirtilmişse de bu sayının sadece 1.917’sinin gıda mühendisi olduğu ifade ediliyor.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 7 bin 137 kontrol görevlisinin tamamının aktif olarak sahada görev yapmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Gıda işletmelerinin resmi kontrollerinin özellikle gıda mühendisleri tarafından yapılması ve ilgili tüm kamu kurumlarında gıda mühendisi istihdamının artırılması gerekmektedir.”

SON 18 YILDA YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, ülke genelindeki kamu çalışanı sayısının da ihtiyacı karşılamadığına vurgu yapılarak şu bilgilere yer verildi:

“OECD’ye üye ülkelerde ortalama her 15 kişiye bir kamu çalışanı istihdam edilirken, bu rakam ülkemizde her 36 kişiye bir kamu çalışanı şeklinde. Türkiye’de şu anda 5 milyon 400 bin kamu çalışanına ihtiyaç var.”

Buna ek olarak, kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısının ortalama yüzde 4-5 düzeyinde olarak yetersiz kaldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, “Ülke genelindeki nüfus artışı da dikkate alındığında, son 18 yıl içinde kamuda güvenceli istihdam yüzde 20’ler oranında düştü” ifadelerine yer verildi.

‘YANDAŞ KADROLAŞMA’ VURGUSU

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın bu konudaki talepleri ise şöyle sıralandı:

• Kamu çalışanı sayısının ihtiyacı karşılayabilmesi için atama bekleyen on binlerce mühendisin istihdamı sağlanmalıdır.

• Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve diğer ayrımlara son verilmelidir.

• Kamuda çalışabilmek için yeterlilik ve liyakat ilkeleri işe girişten emekliliğe kadar ölçülebilir somut ölçütlere bağlanmalıdır.

• Son dönemlerde yaygınlaştırılan mülakat uygulamaları ile yaşanan yandaş kadrolaşması, ayrımcılık ve keyfiliğe karşın işe alımda KPSS devre dışı bırakılmamalıdır.

• Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personel aracılığıyla yürütülmesi anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda kadro tahsis edilerek kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır.

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