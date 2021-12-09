Hindiye de zam geldi

Zam yağmuru hız kesmeden sürüyor! Geçen sene kilosu 25-35 lira olan hindi bu yıl 50 liradan satılacak.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber hindi eti de yeniden revaçta oldu. Yıl içinde fazlaca tüketilmeyen ancak yeni yıl ile birlikte sofraları süsleyen hindi de, piyasalardaki zam furyasından etkilendi. Geçen yıl kilosu 25-35 lira olan hindinin bu yıl 45-50 liradan satılacağı belirtildi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESO-BİR) yetkilileri, SÖZCÜ WEB TV'ye yaptıkları açıklamada, hindiye olan ilginin yaklaşan yılbaşı ile birlikte arttığını belirterek, hindinin sağlık açısından önemli bir gıda ve protein kaynağı olduğunu kaydettiler.

7 KİLOYA KADAR

Bolu’da bulunan ve Türkiye'deki hindi eti ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan tesis yetkilileri, yılbaşı öncesi 120 bin civarında hindi kesilerek satışa sunulacağını belirttiler. Türkiye çapında ise yılbaşı döneminde toplam 700 bin hindi kesilerek satışa sunuluyor. Geçen sene 25 ila 35 lira arasından değişen hindinin kilogram satış fiyatının bu yıl 40-50 TL aralığında olması, ancak şartlara göre bu fiyatın değişkenlik de gösterebileceği belirtildi. Yılbaşına özel olarak yetiştirilen hindilerin ağırlıkları 5 ile 7 kilo arasında değişiyor.

Üretimin 12 ay devam ettiğini belirten üreticiler, hindi etinin yağ ve kolesterol açısından düşük oranlı, bedensel ve zihinsel gelişim için de önemli olan protein ve B grubu vitaminleri açısından zengin olduğunu belirttiler. Her sene sonunda yılbaşı yaklaşırken hindiye rağbet artıyor. Türkiye'de kişi başına hindi eti tüketiminin yaklaşık 560 gram olduğu belirtildi. AB ülkelerinde ise bu oran kişi başına 6-7 kiloyu buluyor.

HİNDİ ALIRKEN DİKKAT

Hindi eti, tüm et ürünleri gibi, uygun koşullar altında korunmadığı zaman, çabuk bozuluyor. Bu nedenle, ürünlerin satış noktalarına hangi koşullarda ulaştırıldığı ve satıldığı yerdeki saklama koşulları önemli… Soğuk zincir ile nakledilmesi gereken hindi eti, sıcak ortamda çabuk bozuluyor ve etin içindeki yararlı besinler de etkisini yitiriyor.

Hindi etinin satın alındıktan sonra pişirilene kadar buzdolabında tutulması gerekiyor. Açıkta yetiştirilen kümes hayvanlarını satın alınmaması, dökme tabir edilen markasız hindiler yerine markalı ürünlerin tercih edilmesi, paket üzerindeki son kullanma tarihinin kontrol edilmesi, ürün ambalajlarının sağlam ve temiz olmasına da dikkat edilmesi öneriliyor.