Hissedilen enflasyon üç haneye gidiyor

Gerçek enflasyonun çok tehlikeli bir şekilde saklandığını ifade eden ekonomist Nasrullah Ayan, “Böyle giderse Venezuela’daki gibi enflasyonun bir rakamı olmayabilir” dedi. Ayan, seçim öncesi hissedilen enflasyonun 3 haneli rakamlara ulaşabileceği konusunda uyardı.

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Ekonomist Nasrullah Ayan, 2002'de hane halkının 6.3 milyar lira borcu varken bugün 1 trilyon lirayı aştığına dikkat çekerek, “Simit hesabı ile maaş hesabı yapan bir iktidar ile yüz yüzeyiz. ‘Şu kadar simit yerseniz geçinebilirsiniz' diyen bir iktidar var. Araba, ev alanlar nüfusun yüzde 1'i artık, yüzde 99'u ile aralarında o kadar büyük uçurum oldu ki hiçbir dönemde bu olmamıştır” diye konuştu.

Türkiye'de enflasyonun disiplinden koptuğunu, seçim öncesi biraz daha koparsa hissedilen enflasyonun 3 haneli rakamlara ulaşacağına dikkat çeken Ayan, “1980'den 2000'e kadar göz göre göre enflasyonla yaşadık. Patron ne kadar zam yapacağını, işçi de ne kadar zam alacağını bilirdi. Devlet enflasyon rakamları ile böyle oynamazdı. Şu an gerçek enflasyon çok tehlikeli bir şekilde saklanıyor” dedi.

Ayan, insanların hesap kitap yapamadığını belirterek, “Böyle giderse Venezuela'daki gibi enflasyonun bir rakamı olmayabilir. Üçlü rakamlara gittiği konusunda ciddi şüpheleri var milletin” diye konuştu.

ÜRETİM KRİZİ GELİYOR

Nasrullah Ayan'ın Youtube kanalına konuk olan gazeteci Tamer Durak ise “Dışarı çıktığımda pahalılığı tanımlayamıyorum. 3 sene önce 20 bin liraya aldığını 100 bin liraya sattığı için seviniyor ama sattığında yerine yenisi koyamıyor. Eskiden tarımda kendi kendine yeter bir ülkeydi Türkiye, bugün hem çiftçi üzerinden oynanan oyunlar hem iklim krizi etkileri nedeniyle tarım bitti. Kuru kayısı almaya kuyumcuya gider gibi gidiyoruz. Enflasyonu gizli gizli besleyen bir üretim krizi geliyor” diye konuştu.

Dertleri hâlâ inşaat ama bedeli pahalı olacak

Bu hafta Para Politika Kurulu'nun politika faizinde 100 baz puan indirime gideceğini, aralıkta ise faizin yüzde 14'e çekileceğini öngören ekonomist Nasrullah Ayan, “Dertleri hâlâ inşaata kredi sağlamak. Poltika faizi yüzde 14'e geri çekildiğinde, konut kredi faizlerinde de aylık yüzde 0.99 olan psikolojik seviyeye ulaşılabileceği hedefleniyor. Orta veya alt sınıfı konut edindirme gibi bir dertleri yok. Zenginleşen kesimden inşaata paranın değişimini hedefliyorlar. Bunun bedeli pahalı olacak” diye konuştu.