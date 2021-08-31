Hizmette üretici enflasyonu rekor kırdı, gayrimenkul zirvede

TÜİK, 2021 Temmuz dönemine ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 37,99'la endeks tarihinin rekorunu kırarken gayrimenkul hizmetlerinde yıllık yüzde 164'lük artış gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, hizmet sektörü maliyetlerinde endeks tarihinin en yüksek artışı gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en yüksek artış gayrimenkul sektöründe gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerindeki artış ise yıllık yüzde 164,78 oldu.

GAYRİMENKUL ZİRVEDE

Yıllık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Gayrimenkul hizmetleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Önceki aya göre ise gayrimenkul hizmetleri yüzde 51,10, konaklama hizmetleri yüzde 19,78, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,88 ile endekslerin aylıkta en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETİNDE ARTIŞ

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,16 artış gerçekleşti.

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