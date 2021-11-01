İBB’den Halk Ekmek açıklaması: Fiyatlar değişmeyecek
İBB Sözcüsü Murat Ongun, girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.
Murat Ongun, “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.