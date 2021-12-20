İBB’den vatandaşa İstanbulKart çağrısı

İstanbulKart maliyetinin son kur artışlarıyla 13 TL'den 35 TL'ye çıktığını duyuran İBB Sözcüsü Ongun, "Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, son kur artışlarıyla birlikte İstanbulKart'ın maliyetinin katlandığını belirterek vatandaşa çağrıda bulundu.

ÜCRETSİZ APLİKASYON ÇAĞRISI

Ongun, şöyle seslendi:

* Değerli İstanbullular; son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart’ın maliyeti 35 TL’yi buldu.

* Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.

İMAMOĞLU ZARARI AÇIKLAMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı paylaşımda kurdaki artışın İBB'ye zararını 15,2 milyar lira olarak açıklamış, “Ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz” demişti.

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