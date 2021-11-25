İBB’nin 2022 yılı bütçesi belli oldu

İBB’nin 43 milyar 650 milyon liralık 2022 yılı bütçesi onaylandı. Gergin geçen bütçe görüşmesi yaklaşık 8 buçuk saat sürdü. Bütçenin kabulü sonrası yaptığı konuşmada çağrıda bulunan İmamoğlu, "84 milyon insanımızın fakirleşmesini kimse istemez. Ne yapılması gerekiyorsa ortaklaşa yapalım" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kasım ayı oturumlarının 6. birleşiminde 2022 yılı bütçe görüşmesi yapıldı.

8 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

14.30 sıralarında başlayan oturum 23.00'da bitti. Bütçe görüşmesi 8 buçuk saat sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bütçe sunumunun ardından siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı.

OY ÇOKLUĞUYLA BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından da oylamaya geçildi. İBB'nin 43 milyar 650 milyon liralık 2022 bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi. Oylamada 203 kabul, 21 ret oyu kullanıldı.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Oylama sonunda teşekkür konuşması yapan İmamoğlu şunları söyledi;

*2.5 yılda 25 yılın muhasebesini yapar gibi hesap sormanızı anlayışla kabul ediyorum. Hiçbir şekilde kızgınlık ve öfkem yok. Sadece konuşmalar sırasında anlamsız bir dil ile tezahürat yaparak karşılık verilmesini doğru bulmuyorum.

*Her yılı her seneyi kendi ölçeğinde değerlendirme konusunda hassas olunmasını diliyorum. 2.5 yıl pandemiyi de barındırıyor. Umarım önümüzdeki bu ekonomik süreci de milletimiz hızla atlatır.

*84 milyon insanımızın fakirleşmesini kimse istemez. Ne yapılması gerekiyorsa ortaklaşa yapalım.

*Alınan kararların da akılla, bilimle, liyakatle, hukukla, adaletle alınmasını istiyoruz. Allah ülkemizin ve şehrimizin yardımcısı olsun.

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