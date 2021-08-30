Ida kasırgası ekonomiyi de vurdu: Üretim durdu, petrol ve doğalgaz fiyatları arttı

ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde petrol ve doğalgaz üretim tesislerinin kapatılmasına neden olan Ida Kasırgası, piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarının artmasına sebep oldu. Ekonomistlerse kasırganın ABD ekonomisinin büyüme rakamlarına negatif yansıyabileceği görüşünde.

Serkan ÜSTÜN

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Pandeminin etkileri nedeniyle sarsılan ve sonrasında toparlanma dönemine giren ABD ekonomisi, bu kez de Ida kasırgası ile sarsılıyor. Petrol ve doğalgaz üretiminin durması fiyatlarda artışa sebep oldu. Ayrıca ulusal tedarik konusunda da endişeler meydana geldi.

Orta Amerika’da etkili olan Ida Kasırgası, Meksika Körfezi hattında büyük tesislere sahip enerji, kimya ve nakliye endüstrilerinin üretimine zarar verdi.

“ÜRETİMİN NE KADAR DURDUĞUNA BAĞLI”

Moody’s Analytics’in Baş Ekonomisti Mark Zandi, dün yaptığı açıklamada, hasar tahminlerinin ve rafineri kapatmalarının ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını küçük de olsa etkileyeceğini söyledi.

“Ida’nın ekonomiye etkisinin ana belirleyicisi enerji fiyatlarıdır” diyen Zandi, “Körfez’deki üretimde ne kadar hasar meydana geldiğini ve bu tesislerin ne kadar süre üretim dışı kalacağını görmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

PETROL VE GAZ ÜRETİMİ DURDU

Önceki gün petrol ve gaz şirketleri, Meksika Körfezi'ndeki 560 platformun 300’e yakınını kasırga tehlikesi nedeniyle tahliye etmişti. Ayrıca şirketler 11 sondaj gemisini fırtınanın bulundukları bölgeden uzaklaştırdı. Meksika Körfezi'nde üretilen petrol, ülkenin ham petrol üretiminin yüzde yaklaşık beşte biri.

Louisiana’nın 17 petrol rafinerisi günde yaklaşık 3,4 milyon varil ham petrol işleyebilme kapasitesine sahip. Son gelen bilgilerde günlük 1,6 milyon varillik üretimin durduğu açıklanmıştı. Ayrıca Meksika Körfezi'ndeki doğal gaz üretiminin de yüzde 84,87'sinin kesildiği belirtildi.

Petrol üretimine ek olarak, Louisiana, ABD doğal doğal gaz üretiminin yüzde dokuzunu oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl eyalette bulunan iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat terminali, ABD’nin toplam LNG ihracatının yaklaşık yüzde 55’ini sevk etti.

Bölgede Exxon, Shell, Phillips 66 gibi pek çok enerji devinin tesisi bulunuyor.

Bütün bunlardan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol tüketiminin gerçekleştiği ABD’de iç pazarın ne kadar etkileneceği de henüz belirsiz. Üretimin duraksaması ve tedarik zincirinin aksaması, iç pazarı da tehdit edebilir. ABD petrol endüstrisi halihazırda lojistik sorunları ile de boğuşuyordu.

PETROL VE DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI

ABD’de petrol arzının düşmesi küresel petrol fiyatlarında da artışa sebep oldu.

Ham petrolün (WMI) fiyatı dün gün içinde 69 doların üzerini gördü. 67,67 dolardan 69,64 dolara kadar yükselen ham petrolün yanı sıra Brent Petrol’ün varil fiyatı da 72 doların üzerine çıktı. 72,62 seviyelerini gören Brent pertol, sonrasında 71,7 seviyelerine geriledi.

Geçtiğimiz hafta brend petroldeki İda kaynaklı fiyat artışı yüzde 11’i buldu.

New York Borsası’nda doğalgaz fiyatları yüzde 5 artışla 4,41 doları gördü. Aynı şekilde ekim vadeli doğalgaz fiyatı da yüzde 5 arttı.

100 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Son olarak Küba’da kategori 1 seviyesinde etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artıran Ida Kasırgası, kategori 4 seviyesinde ABD’nin Louisiana eyaletinde karaya ulaştı.

Kasırga nedeniyle Louisiana’da 1 milyon kişiye elektrik verilemediği aktarıldı. Kasırga nedeniyle şimdiye kadar 1 kişinin öldüğü belirlendi. Ayrıca pek çok ev sular altında kaldı.

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