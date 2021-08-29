Ida kasırgası petrolü tehdit ediyor: Üretimin yüzde 91’i kesildi

ABD'de Ida Kasırgası'nın yaratacağı olası tehlikeler nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol şirketleri üretime ara verdi.

Sozcu.com.tr

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Amerika kıtasını tehdit eden Ida Kasırgası ABD’nin açık denizdeki büyük petrol sahalarına doğru ilerlerken, petrol şirketleri dün ABD’nin Meksika Körfezi’nde gerçekleştirdiği ham petrol üretiminin yüzde 91’ini kesti. Kesilen üretim günlük yaklaşık 1,65 milyon varil civarında.

Meksika Körfezi’ndeki doğal gaz üretiminin yüzde 84,87’sinin kesildiği tahmin ediliyor.

Petrol ve gaz şirketleri, Meksika Körfezi’ndeki 560 platformun 279’unu tahliye etti. Ayrıca şirketler 11 sondaj gemisini fırtına bulundukları bölgeden uzaklaştırdı.

PETROL FİYATLARI ARTABİLİR

Meksika Körfezi’nde üretilen petrol, ülkenin ham petrol üretiminin yüzde 17’sine denk.

Petrol üretim tesislerinin kasırga nedeniyle ciddi bir darbe alması durumunda ülkede petrol fiyatlarının artışa geçeceği tahmin ediliyor.

4. KATEGORİYE ÇIKTI

Son olarak ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Ida Kasırgası'nın hızını artırdığını açıkladı. Yetkililer Mississippi Nehri yakınlarında tespit edilen Ida Kasırgası'nın hızını saatte 215 kilometreye çıktığını duyurdu.Mississippi Nehri'nin 160 kilometre güneyinde tespit edilen kasırga ile ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, “Hızını artırdı ve dördüncü kategoriye ulaştı” duyurusunu yaptı.

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