İhaleler ‘doğrudan’ ‘istisna’ ile gittI

Kamu İhale Kurumu verilerine göre 2021’in ilk 6 ayında yapılan 224 bin 699 ihalenin 4 bin 358’i “istisna” ve 189 bin 746’sı da “doğrudan temin” yoluyla verildi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine göre 2021'in ilk 6 ayında kamu kurumları tarafından 128 milyar lira bedelli toplam 224 bin 699 ihale yapıldı. Bunlardan 4 bin 358 ihale “istisna” ve 189 bin 746 ihale de “doğrudan temin” yoluyla verildi. Doğrudan teminle verilen ihalelerin bedeli 3.6 milyar lira, istisna kapsamında verilenlerin bedeli de 14.5 milyar lira oldu.

Bu dönemde gerçekleşen toplam kamu alımı tutarının yüzde 28.15'i belediyeler tarafından yapıldı. Belediyeleri sırasıyla, diğer özel bütçeli kuruluşlar ve KİT'ler izledi. KİK 2021 Yılı İlk 6 Aylık Kamu Alımları İstatistikleri Raporu'nda yer alan kurum ihalelerinden bazılarının veriliş yöntemleri şöyle:

■ Cumhurbaşkanlığı: 264 milyon lira değerinde 113 ihale düzenledi. Bu ihalelerin 24'ün Kamu İhale Kanunu çerçevesinde verilirken, 1 tanesi “istisna”, 88'i de “doğrudan temin” ile verildi.

■ TBMM: 77.1 milyon lira değerinde 18 ihale düzenledi. Bunların 12'si kanun kapsamında, 6 tanesi de “doğrudan temin” ile verildi.

■ Adalet Bakanlığı: 1.7 milyar lira değerinde 5 bin 403 ihale düzenledi. Bunların 898'i kanun kapsamında verilirken 4 bin 505'i de “doğrudan temin” ile yapıldı.

■ MSB: Dönem içerisinde 6.1 milyar liralık 4 bin 696 ihale yaptı. Bunların 744'ü kanun kapsamında, 33'ü “istisna”, 3 bin 619'u da doğrudan teminle verildi.

■ İçişleri Bakanlığı: 2.5 milyar liralık ihale düzenlendi. Bunun 880'i kanun kapsamında, 112'si “istisna” ve tam 10 bin 940'ı da “doğrudan temin”le karşılandı.

■ Dışişleri Bakanlığı: 37.5 milyon lira değerinde 10 ihale düzenledi. 10'u da kanun kapsamındaki usule göre verildi.

Maliye Bakanlığı'nın 471 ihalesinin sadece 104'ü kanun kapsamında

■ Hazine ve Maliye Bakanlığı: 417 milyon lira bedelli 471 ihale yaptı. Bunun 104'ü kanun kapsamında, 10'u “istisna” ve 357'si de “doğrudan temin” ile verildi.

■ MEB: 2 milyar liralık 3 bin 217 ihale yaptı. Bunun 762'si kanun kapsamındaki usule göre yapılırken, 11'i “istisna” ve tam 3 bin 217'si de “doğrudan temin” ile verildi.

■ Sağlık Bakanlığı: 14.1 milyar liralık 23 bin 98 ihale gerçekleştirdi. Bunların 3 bin 627'si kanun kapsamında, 5'i “istisna”, 19 bin 466'sı ise “doğrudan temin” ile verildi.

■ Belediyeler: 36 milyar lira bedelli 61 bin 526 ihale gerçekleştirdi. Bu ihalelerin 11 bin 205'i kanun kapsamında, 195'i “istisna” kapsamında 50 bin 126'sı da “doğrudan temin” ile yapıldı.