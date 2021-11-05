İhaleyi tekrarlayıp ödemeyi artırdılar

Tarım Bakanlığı 3 milyon 342 bin TL’ye bir şirkete verdiği ‘konferans organizasyon’ ihalesini iptal etti 20 gün sonra yapılan ikinci ihaleyi 2.2 milyon TL artışla yandaş bir şirket kazandı. Bakan, ‘Normal’ dedi.

Deniz AYHAN

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 8'inci Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nı organize etmek üzere bir ihale yaptı… 30 Eylül'de yapılan ihaleyi 3 milyon 342 bin TL'yle bir firma kazandı sonra iptal edildi. İkinci ihale için 3 firma çağırıldı ve ilk kesinleşen ifadeden 2.2 milyon lira fazla bir fiyata yandaş olan başka bir firmaya verildi. İkinci ihaleyi Altus firması kazanmış oldu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, devletin kasasından 20 günde fazladan 2.2 milyon TL'nin çıktığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, “Bu ihaleden haberiniz oldu mu?” diye sordu.

YETKİM DAHİLİNDEDİR

Bakan Pakdemirli ise şu yanıtı verdi: “Ben tabii sizden ‘Gıda Güvenliği Konferansı nasıl geçti?', ‘Ülkeyi nasıl temsil ettiniz?', Türkiye'yi nasıl temsil ettiniz?' gibi sorular beklerdim. Bir şey yapıldıysa sebebi vardır. Bazı kıstaslardan dolayı bu ihale 3.5 yerine 5.5 liraya bir başka firmaya ihale edildi. Tamamen mevzuata uygun bir şekilde ihale edildi. Hem bakanlığımızın hem de benim yetkim dahilindedir. Burada hiçbir arkadaşım açısından hiçbir şeyi de kabul etmem.”