İhracatçı kur yorgunu: Ticaret bıçak sırtında

Döviz kurundaki oynaklıklar ihracatçının fiyat verememesine, 2022 siparişlerinde zora düşmesine yol açtı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ticaret risklerin üzerinde, tam bir bıçak sırtında gidiyor. Eximbank da 20 gündür kredi vermiyor" dedi. Konuştuğumuz dört ihracatçı birlik başkanı da öngörülebilir bir fiyat politikası vurgusu yaptı.

Gamze BAL

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Son aylarda dışarıda ham madde, içeride kur kriziyle mücadele etmeye çalışan iş dünyası, kendi ifadesiyle ‘bıçak sırtında’ ticaret yapmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “En büyük sıkıntı ihracatçının fiyat verememesi. Hangi ihracatçıya sorarsanız sorun, kendisini garantiye alacak bir durumda değil. Bir günde yüzde 10-15 oynayan döviz kuruyla mücadele ediliyor. Ticaret risklerin üzerinde, tam bir bıçak sırtında gidiyor. Mümkün olduğu kadar çabuk stabilize olmuş kura ihtiyacımız var” dedi.

İhracatçının döviz kuruyla imtihanını Eskinazi’nin yanı sıra İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ile konuştuk.

2022 SİPARİŞLERİ VE CİROLAR TEHLİKEDE

Jak Eskinazi, ihracatçının son 20 günde kurdaki oynaklıktan dolayı ciddi sorunlar yaşadığını, 2022 için alacakları siparişlerde fiyat verememe gibi problemlerle karşılaştıklarını anlattı.

Eskinazi’nin aktardığına göre, yaşanan bu olumsuzluklar ihracatçının 2022 için öngördüğü ciroları yapamamasına yol açacak.

“Şansımız, Noel’e girildi. Avrupa bir hafta, 10 gün kapalı. Bundan sonra sipariş soran olmaz” diyen Eskinazi, “Bu süreç içerisinde yurt içinde kurdaki oynaklığın bir rayına oturması lazım ki sonrasındaki siparişlerde rahatlıkla hareket edebilelim” diye konuştu.

‘EXİMBANK 20 GÜNDÜR KREDİ VERMİYOR’

“Biz siparişleri zamanında yapan bir ülkeyiz. Buradaki aksaklık ülke imajının bozulmasına yol açıyor” diyen Eskinazi, “İhracat pazarlarımızı kazanmak zor oldu, kaybetmek bir haftalık iş. Bu yüzden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Eskinazi, yaşadıkları diğer önemli sıkıntının da ihracatçının finansman sorunu olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Eximbank 20 gündür kredi vermiyor. Kredi muslukları açılırsa biraz daha rahat nefes alabileceğiz.”

‘HEM İSTİHDAM BUNALIMI, HEM MALİYET MÜCADELESİ’

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise, ihracatçının Eximbank tarafında yaşadığı sıkıntılara ilişkin yaptığı açıklamada, bunun TL kredilere olan yoğunluktan kaynaklandığını aktardı.

Kaya, “Kurdaki artışın etkisiyle gelen zamlar yerli yerinde duruyor. Maliyetler çok arttı. TL kredilere ciddi talep var. Bu yüzden Eximbank’ın da talebe yetişmek için, ihracatçıya talep ettiği kredi miktarının ödeneceği ancak parçalar halinde ödeneceği bilgisi iletildi” dedi.

“Hem bir istihdam bunalımı yaşanıyor hem de kurun yükselmesiyle arka arkaya emtia fiyatlarına gelen zamlarla mücadele ediyoruz” diyen Kaya, şöyle devam etti:

“Bu şartlarda istihdam olumsuz etkilenir, biz emek yoğun bir sektörüz. Acil önlem alınmasını ve kurdaki hareketliliğin durulmasını, yüksek kurlardan oluşan fiyatların bugünkü kur seviyelerine uyumlu olarak geri gelmesini istiyoruz.”

‘LOJİSTİK SİSTEMATİĞİMİZ BOZULUYOR’

İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Dövizde yaşanan aşırı yükselişler neticesinde tedarik zincirimizde ciddi sıkıntılar yaşarken, hammadde temini sorunları yaşıyoruz. Navlun fiyatlarımız artarken lojistik sistematiğimiz bozuluyor. Bu tablo, fiyat rekabeti açısından da olumsuz etki ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Pelister, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Kurdaki düşüşte ise ihracatçı firmalar döviz kurundaki düşüşü ihracat fiyatına ne ölçüde yansıtabilirlerse satışlarını o derecede fazla artırabilirken bu rekabet gücüne bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bahse konu olan malın üretiminde ithal girdilerin yoğunlukla kullanılması durumunda reel kurdaki düşüş ihracat malının üretim maliyetlerini artırıyor, bu ise satıcıların fiyatları yeterince düşürememesine yol açıyor” dedi.

ÖNGÖRÜLEBİLİR FİYAT POLİTİKASI VURGUSU

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, kurdaki oynaklığa ilişkin “Her yükseliş ve düşüşte günlük yüzde 5’in üzerinde oynaklığın yaşanması piyasa için de ihracatçı için de doğru değil. Özellikle iç piyasada koruyucu fiyatlar vermek durumunda kalınıyor ve fiyatlar artmış oluyor” dedi.

“İhracatçıların müşterilerine aynı fiyattan ürün verme şansı olmayınca müşteri de rahatsız oluyor ve sürdürülebilir olmaktan çıkıyor” diyen Gültepe, “Önemli olan paranın daha kontrol edilebilir bir seviyeye gelmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir fiyat politikasının olması” diye konuştu.

Geçen yıl 18.4 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl bir rekora imza atarak ilk kez 20 milyar doların üzerine taşıyacaklarını kaydeden Gültepe, şöyle devam etti:

“Umarım TL’de son günlerde yaşadığımız değer kazançları kalıcı olur. Çünkü Türkiye’nin önü ihracatta çok açık. Üretim kapasitesi, yüksek, entegre bir hazır giyim, tekstil ve yan sanayimiz var. Çin’den sonra en büyük entegrasyon sektörüne sahibiz. Bu yüzden belirsizliklerin ortadan kalkması hepimizin faydasına olacaktır.”

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