İklim krizi buğdayı vurdu: Küresel çapta rekolte kaybı artarken üretim azaldı

Dünyanın en büyük buğday üreticileri olan Rusya ve Kanada'da yaşanan sıcaklıkların neden olduğu kuraklık, buğday rekoltesinin düşmesine sebep oldu. Buğday üretim tahminleri düşerken ithalata bağımlı ülkelerin zor durumda kalacağı ve gıda enflasyonunun daha da artacağı tahmin ediliyor.

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Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya ve Kanada'da bu yıl yaşanan sıcakların neden olduğu kuraklıktan dolayı buğday üretiminde ciddi bir düşüş gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuraklık ve sıcaklar bu yıl dünyanın en büyük buğday ihracatçıları olan Rusya’nın ve Kanada’nın mahsulünü vurdu.

Fiyatlardaki artışın ithalata bağımlı yoksul ülkelerde önemli ölçüde hissedileceği düşünülürken ekmek fiyatlarının artması, hali hazırda kırılgan olan gıda tedarik zinciri için yeni bir zorluk oluşturabilir.

REZERVLER 5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEYECEK

ABD Tarım Bakanlığı’nın Kanada ve Rusya’nın buğday üretimine ilişkin tahminlerini düşürmesi ve küresel stok ve ticaret tahminlerini aşağı çekmesi sonrası küresel borsalarda buğday vadeli işlemleri bu hafta yükseldi. Tahminlere göre küresel hububat rezervleri 5 yılın en düşüğüne gerileyebilir.

King Milling Co. Başkan Yardımcısı James Doyle, konuyla ilgili Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Tüketiciler daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya gelecekler. Vadeli işlemlerde yaşanan artışla beraber buğday için ödediğimiz fiyatlar un fiyatlarına da yansıyacak” dedi.

GIDA ENFLASYONU ENDİŞELERİ

Buğday temel bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Londra Rabobank’ın Tarımsal Emtia Piyasaları Araştırma Başkanı Carlos Mera, “Bu, gıda enflasyonu endişelerini artırıyor” dedi.

BM küresel emtia fiyatları endeksi de on yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Buğday, temel gıda yapımında kullanılan en önemli girdilerden biri olduğu için buğdaya yapılan zam, ekmek, makarna gibi sofralara giren pek çok tarım ürününün fiyatını doğrudan etkiliyor. Temel gıda fiyatlarının artması ise yüksek enflasyona giden yolu döşeyen etmenlerden birisi olarak görülüyor.

TÜRKİYE’DE DE KURAKLIK VAR

Bu yıl, küresel bir sorun olan kuraklık, Türkiye’de de kendisini gösteriyor. Arpa ve buğday rekoltelerinde büyük düşüş yaşanması nedeniyle Türkiye’de de temel gıda fiyatlarının artması bekleniyor.

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, Türkiye’de durum buğdayının fiyatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttı.

USDA’nın geçtiğimiz haftalarda yayımlanan raporuna göre, bu yıl son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Bazı bölgelerde verim kayıpları yüzde 70'e ulaştı.

Türkiye’nin bu yıl 11.5 milyon ton buğday ithal edeceği tahmin ediliyor. Bu ithalat seviyesi Türkiye için yeni bir rekor.

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