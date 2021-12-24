İlk 11 ayda 22.8 milyon yabancı turist geldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasımda yüzde 111.51 artışla 1.76 milyona çıktı. Bu sayı 2021 Ocak-Kasım aralığında ise yüzde 89.61 artışla 22.82 milyona ulaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 Kasım’a ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasımda yüzde 111.51 artışla 1.76 milyona çıktı. Bu sayı 2021 Ocak-Kasım aralığında ise yüzde 89.61 artışla 22.82 milyona ulaştı.

EN ÇOK RUSYA, BULGARİSTAN VE ALMANYA’DAN

Kasımda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 192 bin 809 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 159 bin 237 ziyaretçi ile Bulgaristan ve 152 bin 26 ziyaretçi ile Almanya izledi.

2021 Ocak-Kasım döneminde ise en fazla yabancı ziyaretçi 4.56 milyon ile Rusya, 2.9 milyon ile Almanya ve 2 milyon kişi ile Ukrayna’dan geldi. (REUTERS)



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