İlk 6 aylık medya ve reklam yatırımları açıklandı

Deloitte, 2021'in ilk 6 ayında TV reklam yatırımları ile dijital medya yatırımları artarken, basındaki daralmanın sürdüğünü açıkladı. Tüketim alışkanlıklarının salgınla birlikte dijital kanallara kaymasının, bu mecradaki yatırımları olumlu yönde etkilediği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından 2021’in ilk 6 ayına ilişkin açıklanan ‘Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’ yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayındaki medya yatırımları 7 milyar 306 milyon TL oldu. Medya ve reklam yatımları ise 10 milyar 319 milyon TL olarak açıklandı.

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde yüzde 65,6 oranında paya sahip dijital medya yatırımları, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştı.

Rapor, TV reklam yatırımlarında son 20 yılın en yüksek oranlı artışı yaşanırken, basında daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

TV REKLAM YATIRIMLARINDA 20 YILIN EN YÜKSEĞİ

Buna göre, Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde yüzde 28 oranında paya sahip olan TV medya yatırımlarının, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 54 artarak 3.3 milyar TL’ye ulaştı.

Bunun, TV reklam yatırımlarında son 20 yılın en yüksek oranlı artışı olduğu belirtildi.

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,7'lik paya sahip olan yazılı basın medya yatırımları ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 200 milyon TL oldu.

Ancak artış görünse de, yıllık enflasyon değerinin altındaki büyümenin reel küçülmeye işaret ettiğinin altı çizildi.

TİRAJLARIN ARTMAMASI ETKİLİ OLDU

Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına Deloitte tarafından hazırlanan raporda, şu ifadeler yer aldı:

• Tüketim alışkanlıklarının Covid-19 ile dijital kanallara kayması, bu mecradaki yatırımları olumlu yönde etkiledi.

• Tüketicinin pandemi öncesinde başlayan içerik tüketiminin dijitale kayıp, basılı medyadan uzaklaşması, Covid-19 ile birlikte dijital alışkanlık yarattı.

• Tiraj ve erişimin ülke nüfusuna oranla artmaması reklamveren tercihini diğer mecralara kaydırdı. Derginin dijital sunuşu yaygınlaşırken gazete içeriği gazetelerin haber sitelerinde yoğun tüketiliyor. Her iki mecranın basılı reklam geliri düşerken dijital geliri artıyor.