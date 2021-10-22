İlk 9 ayda 9 bin 867 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, eylül ayında kapanan 1687 şirketle birlikte yılın ilk 9 ayında kapanan şirketlerin sayısı toplam 9 bin 867'ye yükseldi. Kurulan şirket sayısında ise eylülde aylık yüzde 15.7'lik artış görülürken, yıllık 4'lük düşüş görüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri, son bir ayda 1687 şirketin daha kapandığını ortaya koydu.

Buna göre, 2021 Ocak-Eylül aralığında toplam 9 bin 867 şirket kapanmış oldu.

Kapanan şirket sayısı eylülde aylık bazda yüzde 19 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki artış yüzde 21’e dayandı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise, Eylül 2021’de, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 3.7 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 7.5 yükseldi.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 514’ünün toptan ve perakende ticaret, 285’inin inşaat ve 210’unun da imalat sektöründe olduğu belirtildi.

81 BİN 455 ŞİRKET KURULDU

Kurulan şirket sayısında ise bir önceki aya göre artış görülürken yıllık bazda düşüş görüldü.

Eylülde, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15.7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20.1 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 36.5 oranında arttı.

Ancak Eylül 2021’de, Eylül 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.3 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 18.6 azaldı.

2021’in ilk 9 ayında toplam 81 bin 455 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirtildi.

Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamının, ağustos ayına göre yüzde 26.1 oranında arttığı ifade edildi.

2021 Eylül’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 481’inin ticaret, 1651’inin imalat ve 1143’ünün ise inşaat sektöründe kurulduğu kaydedildi.

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