İller Bankası krediyi sadece Cumhur’a veriyor!

Muhalefete üvey evlat muamelesi yapan ve kredi vermeyen İller Bankası, Cumhur İttifakı belediyeleri için kesenin ağzını açtı.

Deniz AYHAN

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İller Bankası, sadece son 4 ayda, 4 AKP'li ve 3 MHP'li belediye ile bisiklet yolu yapımı için 48 milyon liralık sözleşme imzaladı. Muhalefet belediyeleri, İller Bankası'nın kendilerine kredi vermediğinden şikayet ediyor. Banka ilk olarak 2021 yılının haziran ayında Ankara'nın MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne bisiklet yolu yaptırmak için ihaleye çıktı. 12 Temmuz 2021'de 10 milyon 351 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Bankayla çıkılan diğer bisiklet yolu ihalelerinden bazıları ise şöyle:

■ 4 Ağustos'ta AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıkıldı. 14 Eylül'de 15 milyon 606 bin 388 TL'lik sözleşme imzalandı.

■ 9 Ağustos'ta Hatay'ın AKP'li İskenderun Belediyesi'ne bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıkıldı. 2 Eylül'de 7 milyon 875 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

■ 27 Ağustos'ta İstanbul'un AKP'li Tuzla Belediyesi için bisiklet yolu yapım ihalesine çıkıldı. 29 Eylül'de 5 milyon 480 bin TL'lik sözleşme imzalandı.