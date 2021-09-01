İmalat sektörü ağustosta büyüme hızını korudu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye İmalat PMI Endeksi'nde ağustosta sınırlı bir artış sağlandı. Temmuzda 54 olarak ölçülen endeks, ağustosta 54.1'e çıktı. İmalat sektöründe büyüme hızı korundu.

Sozcu.com.tr

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Müşteri talebindeki iyileşme ve yakın zamanda Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Türkiye İmalat PMI Endeksi’nde sınırlı bir artış sağladı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketine göre, 2021 Temmuz’da 54 olarak ölçülen manşet PMI Endeksi 2021 Ağustos’ta 54.1'e yükseldi.

İSO’dan yapılan açıklamada “Üretim, müşteri talebindeki iyileşmeye bağlı olarak üst üste üçüncü ay artış gösterdi ve yeni ihracat siparişlerinde kaydedilen güçlü büyüme bazı firmalarda üretimin artmasına katkı sağladı. PMI Endeksi ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Böylece faaliyet koşulları üst üste üçüncü ay güçlenmiş oldu” denildi.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME KARA VE DENİZ TAŞITLARINDA

Endeks, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülürse iyileşmeye işaret ediyor.

İSO verilerine göre, takip edilen 10 sektörden biri hariç tamamı ağustosta üretim artışı sağladı. Buna göre, en güçlü büyüme, hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz taşıtları üretiminde görüldü.

Giyim ve deri ürünleri, tekstil, makine ve metal ürünler sektörlerinde de üretimin belirgin iyileşmeler gösterdiği ifade edildi. Üretimi yavaşlayan tek sektör metalik olmayan mineral ürünler sektörü oldu.

GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ KESKİN ARTIŞ SÜRDÜ

İSO’dan yapılan açıklamada, bazı anket katılımcılarının istihdamın artırılması ihtiyacına vurgu yaptığı belirtildi. Tedarik zincirlerindeki gecikmelerin, girdi temin etmeye yönelik çabaları olumsuz etkilemeye devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Bu durum, girdi maliyetlerinde ve nihai ürün fiyatlarında keskin artışların devam etmesine katkı yaptı” denildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“İmalat sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu birçok güçlüğe rağmen, Türk firmaları müşteri talebindeki iyileşmeye bağlı olarak ağustosta büyümeyi üst üste üçüncü ay sürdürebildi ve satın alma faaliyetleri ile istihdamı artırdı. Özellikle ihracata yönelik çabalar başarı oldu ve yurt dışından alınan yeni siparişler güçlü bir artış kaydetti.

Bu nedenle imalatçılar, ürünlerinin müşterilere teslimatı sırasında, nakliye sektörünü etkilemeye devam eden ciddi zorluklarla mücadele etmek durumunda kaldı. Firmaların büyüme potansiyellerine tam olarak ulaşabilmesi için yılın geri kalanında bu zorluklardan bazılarının hafiflemeye başlayacağı ümit ediliyor.”

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