İmamoğlu’na raylı sistemler için 299.8 milyon Euro’luk dış borçlanma yetkisi

İstanbul’da Kirazlı Halkalı metro hattı projesi ve Sultançiftliği-Habibler Tramvay Hattı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na toplam 299 milyon 800 bin Euro'luk dış borçlanma yetkisi verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda, İBB yönetiminin dış borçlanma talepleri görüşüldü.

DIŞ BORÇLANMAYA ONAY

İlk olarak İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün Kirazlı Halkalı metro hattı için 242 milyon Euro dış borçlanma talebi karara bağlandı.

İBB'nin cari borç tutarının, borçlanma haddini aşması sebebiyle borçlanmanın; çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş aracılığı ile yapılması şartıyla İBB Başkanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Edirnekapı-Sultançiftliği-Habibler Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 adet araç alımı için 57 milyon 800 bin Euro dış borçlanma talebi de aynı şartlarla onaylandı. Bu kararlar ile raylı hatlar için toplam 299 milyon 800 bin Euro dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmiş oldu.

“EVREN PAŞA” ADI “ZÜBEYDE HANIM” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Oturumda Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Muhtarlığı'nın yapmış olduğu anket sonucuna göre mahalledeki isimsiz parka “Özgürlük ve Demokrasi Parkı” adı verilmesi için Harita Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif, ilgili komisyonlar tarafından uygun görülmedi.

Parkın imar planlarında okul alanında kalması nedeniyle teknik nedenlerle teklifin uygun bulunmadığı açıklandı. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Evren Paşa Caddesi'nin adı “Zübeyde Hanım Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde Erenli Sokağı'na eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde hayata geçirilen İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinin (İMP) kurucusu mimar Prof. Dr. Hüseyin Kaptan'ın adı verildi. Heybeliada'daki Orhan Sokağı'nın adı da “Uğur Köken Sokağı” oldu.

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