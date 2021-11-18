İmamoğlu’ndan dolar mesajı: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar/TL'de yaşanan artışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

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Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 15’e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

Faiz kararının açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, akşam saatlerinde 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

İMAMOĞLU: YATIRIMLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, “Türkiye için olduğu gibi İstanbul'un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“27 KM'LİK METRO YATIRIMI KURDAKİ ARTIŞA KURBAN OLDU”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, dün, Twitter hesabından “Yabancı paralar karşısında Türk Liramız ne yazık ki hızla değer kaybediyor. Dün akşam attığım tweette 25 km'lik metro yatırımını, kur artışıyla kaybettiğimizi yazmıştım. Bugün itibariyle maalesef 27 km'lik metro yatırımı, kurdaki artışa kurban oldu. Yazık” paylaşımı yapmıştı.

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