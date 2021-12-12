İmamoğlu’ndan Halk Ekmek açıklaması

Un fiyatlarındaki büyük artışa dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Un fiyatlarındaki büyük artışa değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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