İmamoğlu’ndan Halk Ekmek açıklaması
Un fiyatlarındaki büyük artışa dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Un fiyatlarındaki büyük artışa değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;
“Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.