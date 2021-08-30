IMF Başekonomisti’nden 2013 hatırlatması: Gelişen piyasalar bunu kaldırmaz

ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasına yönelik mesajları devam ederken, IMF Başekonomisti Gita Gopinath, alımların azaltılması halinde gelişmekte olan piyasaların 2013'te yaşananların tekrarını kaldıramayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomilerin gözü kulağı IMF’nin tahvil alım programına ve faiz kararına odaklanmışken Başekonomist Gita Gopinath’tan 2013 çıkışı geldi.

IMF Başekonomisti Gita Gopinat gelişmekte olan ekonomilerin ‘taper tantrum’u kaldıramayacağını söyledi.

‘Taper tantrum’ ifadesi, ABD Hazine getirilerinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişleme politikasının gelecekte azaltılacağını duyurmasından kaynaklanan 2013 paniğini anlatıyor.

Yatırımcılar 2013 yılında Federal Rezerv'in kantitatif genişleme programına yavaş yavaş ara verdiğini öğrendikten sonra, yaşanan kolektif panik ABD Hazine getirilerinde bir artışa neden olmuş, gelişen ülkelerin para birimleri düşüşe geçmişti.

ENFLASYON VURGUSU

Gopinath, Financial Times’a verdiği bir söyleşide “gelişmekte olan piyasalar çok farklı şekillerde darbe alıyorlar. Bu yüzden büyük merkez bankalarından kaynaklanan bir tür finansal piyasa krizi durumunu göze alamazlar” dedi.

Düşük ve orta gelirli ülkeler üzerindeki ekonomik baskılara dikkat çeken Gopinath, ABD’de enflasyonun olası etkilerine değinerek, “ABD’de enflasyonun beklentilerden daha yüksek seviyeye çıkması ve bunun para politikasında daha hızlı bir normalleşmeyi gerektirmesi senaryosuna karşı endişeliyiz” dedi.

Gopintah’ın yorumları, geçtiğimiz hafta Jackson Hole’da merkez bankaları toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı konuşmanın ardından geldi. Powell, ABD ekonomisinin, Fed’in bu yıl 120 milyar dolarlık varlık alım programını azaltılmaya başlaması için yeterince güçlü olacağını belirtti.

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