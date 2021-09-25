IMF: Fosil yakıt kullanımında azalma olmazsa iklim hedeflerine ulaşamayız

IMF Başkanı Georgieva, küresel fosil yakıt sübvansiyonlarının 2020'de yaklaşık 6 trilyon doları bulduğunu, düşük fiyatlı fosil yakıtı politikasının Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini zora soktuğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, fosil yakıtın düşük fiyatlandırılmasının yüksek gelirli hanelere fayda sağlayan ve hükümetleri değerli mali kaynaklardan yoksun bırakan kötü hedeflenmiş bir politika olduğunu belirterek, “IMF çalışanlarının yeni tahminlerine göre, küresel fosil yakıt sübvansiyonları 2020’de yaklaşık 6 trilyon doları buldu. Bu küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 6,8’ine eşit​” diye konuştu.

FİYATLAR ARTARSA KÜRESEL ISINMA AZALTILABİLİR

Konu ile ilgili bilgi veren IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dün Birleşmiş Milletler enerji zirvesinde yaptığı bir açıklamada, “Fosil yakıt fiyatlarının 2025 yılına kadar çevresel ve tedarik maliyetlerini tam olarak yansıtacak şekilde artması halinde, küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece altında tutulabilir ve küresel karbon emisyonlarının üçte bir oranında azaltılabilir” dedi.

Georgieva, fosil yakıt fiyatlarının artmasının zorluklarının farkında olduklarını ancak fiyatların artmaması halinde uzun vadede daha büyük zorluklar yaşanacağını belirtti.

“YAKITLARIN KULLANIMI AZALTILMALI”

Fosil yakıtların kullanımında azalma olmaması halinde çevreye, insan sağlığına ve geçim kaynaklarına verilen zararın devam edeceğini belirten Georgieva, Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin hızla ulaşılamaz hale geleceğini söyledi.

Georgieva, yakıtlarla ilişkili çevresel maliyetlerin yaklaşık yüzde 70’inin “yetersiz şarj”dan kaynaklandığını söyledi.

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