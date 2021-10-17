IMF’den borsa ve konut piyasası uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) hafta içi yayımlanan bir raporunda hisse senedi ve konut piyasasındaki duruma vurgu yaparak büyük bir satış riski olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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IMF, ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının pandemi sırasında sağladıkları desteği geri çekmesi nedeniyle küresel hisse senedi fiyatlarında ve konut değerlerinde ani ve keskin düşüş riski olduğunu belirtti.

IMF bu hafta içi açıkladığı altı aylık Finansal İstikrar Raporu’nda para politikasının ekonomik toparlanmayı zorlayabilecek durumlara yol açtığını belirtti.

HİSSE SENEDİ FİYATLARINA İLİŞKİN UYARI

Hisse senedi piyasasındaki uyumsuzlukların son 18 ayda yaygınlaştığı belirtilen raporda, “Ekonomik görünümün ani bir şekilde yeniden değerlendirilmesi veya beklenmeyen politika değişiklikleri durumunda fiyatlar önemli ölçüde düşebilir” denildi.

KONUT PİYASASI

Raporda ayrıca konut fiyatlarına ilişkin de uyarılarda bulunuldu. Konut fiyatlarına yönelik aşağı yönlü risklerin önemli göründüğü ifade edilirken “En kötü senaryoda, önümüzdeki üç yıl içinde konut fiyatlarındaki düşüşün gelişmiş ekonomilerde yaklaşık yüzde 14 ve gelişmekte olan piyasalarda yüzde 22 olacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Ancak IMF’ye göre konut değerleri 2008 mali krizi dönemi kadar gergin görünse de, bankacılık sistemi o zamana göre çok daha iyi durumda.

IMF YÖNETİCİSİNDEN RİSKLERE VURGU

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı direktörü Tobias Adrian bir röportajda, “Şoklar merkez bankaları kaynaklı olabilir. Çünkü önceden tahmin edilenden daha hızlı sıkılaşıyorlar” dedi.

“Oldukça büyük bir satış görebileceğimizden endişe ediyoruz” ifadelerini kullanan Adrian, IMF ve pek çok merkez bankasının ‘geçici enflasyon’ tezi konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Ancak bu tahminin etrafında belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi.

Adrian merkez bankalarının hesabını karmaşıklaştıran şeyin “daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen” enflasyon baskılarının ortaya çıkması olduğunu söyledi.

KRİPTO PARA ANALİZİ

IMF ayrıca raporunda kripto paralara yönelik analizlere de verdi. Raporda, “Kripto varlık piyasası 2 trilyon doları aşmış olsa da, küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarıyla karşılaştırıldığında hala küçük ve dünya finansal sisteminin genel istikrarı için henüz bir risk oluşturmuyor” denildi

Bu piyasadaki riskleri vurgulayan kurum, sabit coinler için düzenleme ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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