IMF’den enflasyon uyarısı: Kalıcı hâle gelebilir
Uluslararası Para Fonu (IMF) dün yaptığı açıklamada, tedarik zinciri kesintilerinin devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun "daha kalıcı hâle gelebileceğini" söyledi.
IMF sözcüsü Gerry Rice, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de enflasyonun 2022’de düşmesini beklediklerini, ancak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini söyledi.
Rice, “ABD’deki yüksek enflasyon seviyelerinin devam etmesi, hem ABD hem de küresel ekonomi için sistematik bir olumsuzluk oluşturarak önden verilmesi gereken politika tepkisini gerektirebilir” dedi.
KALICI HÂLE GELEBİLİR
Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini hatırlatan Rice, “Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hâle gelebilir” diye konuştu.
Doğal gaz ve enerji piyasasında fiyatların yükselmesini de değerlendiren Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönebileceğini belirtti.
ENFLASYON RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Son dönemde dünyadaki gelişmiş ekonomilerde dikkat çeken enflasyon artışları yaşandı.
ABD'de enflasyon artışı devam etti. Eylülde yüzde 5,4 olan yıllık tüketici enflasyonu, ekimde yüzde 6,2 ile 1990 sonrasındaki dönemin zirvesine yükseldi. İngiltere’de ise ekim ayı enflasyonu yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Bu rakam Kasım 2011’den bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu.