IMF’den yeni büyüme ve enflasyon tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için yaptığı küresel büyüme taminini yüzde 6’dan yüzde 5,9'a düşürdü. IMF’nin Türkiye büyüme tahmini 2021 için yüzde 9’a yükselirken, 2022 için büyüme tahmini yüzde 3,3 oldu.

IMF 2022 için küresel büyüme tahminini yüzde 4,9 olarak korudu.

Corona virüsü delta varyantı nedeniyle halk sağlığı krizinin kötüleşmesi, gelişmekte olan ülkeler için görünümün kötüleşmesi ve bazı tedarik ve arz sorunlarının yarattığı kıtlıkların ekonomiler üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

IMF Türkiye ekonomik büyümesini 2021 için yüzde 9 olarak tahmin ederken 2022'de yüzde 3,3 büyüme tahmini yaptı. IMF’nin önceki tahmini 5,8’di.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, “Pandemi, beklenenden daha uzun tedarik kesintilerine neden oldu ve birçok ülkede enflasyonu daha da besledi” dedi.

Gopinath ayrıca ekonomik büyümeye ilişkin riskleri vurgulayarak ekonomik büyümede ülkeler arası tehlikeli ayrışma ciddi bir endişe kaynağı” açıklamasını yaptı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Raporda, enflasyonun tahminleri de yükseldi. Yıl sonu için enflasyon yüzde 16,7 olarak tahmin edilirken ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 17 oldu.

Bir önceki raporda ortalama enflasyon beklentisi yüzde 13,6, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,5 seviyesinde bulunuyordu.

2022 içinse ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11,8’den yüzde 15,4’e, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,5’ten yüzde 14,5’e çıkarıldı.