İndirimin devamı maliyetlere bağlı

Vatandaşın kur indirimi talebi sonrası zincir marketler fiyatlarda indirime giderken gelecek için maliyet ve kur vurgusu yapıldı.

Sayime BAŞÇI

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Kurlardaki hızlı düşüş sonrası, zamlanan fiyatlarda da bir geri çekilme beklentisi oluşurken, zincir marketlerden art arda fiyat indirimi açıklamaları geldi. Temel gıda ve meyve sebze başta olmak üzere ortalama yüzde 10'dan başlayan indirimler için üretici ve tedarikçiler ile yoğun görüşme yapıldığını kaydeden zincir marketler, maliyetlerin kontrol altına alınması durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Migros, “Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetler de kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir” ifadeleri ile indirimi duyurdu. İndirime gittiğini duyuran bir diğer market olan Şok'tan ise “Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı” açıklaması geldi.

Tedarikçiden kurda güncelleme istedi

– İndirim için tedarikçilerle görüştüğünü duyuran Carrefoursa yüzde 30'a varan oranlarda indirime gittiğini belirterek “Tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir” duyurusunu yaptı.