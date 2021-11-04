İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz artırımı beklentilerini pas geçerek politika faizini sabit bıraktı. Ayrıca tahvil alım programı da sabit tutuldu.

Sozcu.com.tr

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BoE, faiz artırımına giden ilk büyük merkez bankası olacağı beklentilerini boşa çıkardı.

BoE bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi oranını yüzde 0,10’da ve tahvil alım hedefini 875 milyar GBP’de sabit tuttu.

‘ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA SIKI PARA POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR’

Komite üyeleri faiz oranının değiştirilmemesi kararını 2’ye karşı 7 oyla aldı. ve tahvil alım hedefinin değiştirilmemesi kararını 3’e karşı 6 oyla aldı. Faiz artışına karşı çıkan üyeler tüketici talebinin yavaşladığını hatırlattı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, beklenen performansın ekonomide uygulanması halinde önümüzdeki aylarda sıkı para politikasına ihtiyaç olabileceğini belirtti. Ancak sıkılaştırmanın şartı olarak iş gücü piyasasının gelecekteki durumunun bekleneceği belirtildi.

GEÇİCİ ENFLASYON TEZİNE DEVAM

Açıklamada geçici enflasyon tezi de tekrarlandı. Yüksek enflasyon döneminin geçici olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey enflasyonun mal fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti. Bailey, enerji fiyatlarındaki artışın da geçici olduğunu ifade etti.

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